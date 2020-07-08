Дизайнери представили серію корисних дрібниць для дому, які виготовлені з паперу. Сюди увійшли підсилювач звуку, дитячі іграшки, столики та стільці. Ми відібрали для вас 5 кращих домашніх деталей, які підійдуть у будь-яке житло.

Колекцію представило відоме дизайнерське видання Dezeen спільно з компанією Samsung, йдеться на сайті Dezeen.

До слова: У вигляді повітряних кульок: у Швеції виготовляють незвичне облицювання для стін

Колекція була натхненна трендом на екологічні коробки, які виготовлені з переробленого картону.

5 крутих деталей для дому, які виготовлені з картону

Горщик для кімнатних рослин



Існує кілька варіантів такого горщика / Фото Dezeen

Картонний горщик складається з 12 елементів, які поєднує між собою стрічка. Його розробила дизайнерка з Лондона.

Диван-столик



Мініатюрний столик розробили російські дизайнери / Фото Dezeen

Невеликий бічний столик, який можна причепити до підлокітника дивана, забезпечивши зручну поверхню для розміщення кухлів чи чашок. Також він служить місцем для зберігання журналів або пультів.

Іграшковий замок



Замок розробила дизайнерка зі США / Фото Dezeen

Ольга Теслер створила іграшковий космічний корабель, в який діти можуть заповзати всередину і використовувати невеличкий замок.

Підсилювач звуку



Ще одна розробка зі США / Фото Dezeen

Дизайнерська студія створила картонний ріг, який підсилює музику з мобільного телефону. Конструкція побудована із серії плоских картонних панелей, та зовні нагадує грамофон.

Тумба для книг



Таке творіння створили у Великій Британії / Фото Dezeen

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Багатофункціональний стіл з полицею, який дає користувачеві місце для зберігання книг, журналів та пультів. Він побудований із серії картонних панелей, які разом утворюють обличчя, схоже на монстра.