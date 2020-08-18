Барселонська дизайнерка Санна Вьолкер презентувала серію із предметів меблів та домашнього вжитку, які були створені під час пандемії. Усі матеріали для проєкту зібрані в радіусі 1 кілометра від її будинку, щоб показати унікальні місцеві можливості.

Колекція містить дві лавки та табурети, чайний набір та керамічний посуд, повідомляє Dezeen.

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За словами дизайнерки, після першого послаблення карантину, вона виходила з дому не далі ніж на кілометр, та змогла відкрити для себе багато різних майстерень та талановитих людей, які мешкають зовсім неподалік. Також в околицях власного району Санна збирала різні дрібниці.



Поштовхом до реалізації цієї ідеї став карантин / Фото Dezeen

Вьолкер створила дерев'яну лавку з двома індивідуальними круглими сидіннями, які розділені підлокітниками, щоб переосмислити ізоляцію особистості в суспільствах.



Лавка має символічне значення / Фото Dezeen

Стілець був виготовлений із покинутого каменю та граніту, а також цементу. Цей предмет сміливо можна вважати дзеркалом мікрорайону.



Цей стілець виготовлений повністю з місцевих матеріалів / Фото Dezeen

Традиційна іспанська трава еспарто використовується в цьому стільці для формування сидіння табурету.



Висушена трава здатна надійно утримувати людину / Фото Dezeen

За словами Санни Вьолкер, виготовлення меблів з місцевих ресурсів є мрією багатьох дизайнерів.

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Зважаючи на ситуацію, ми робимо те, що хотіли зробити вже досить давно. І хоча б на деякий час вперед нам доведеться використовувати наші місцеві ресурси та можливості,

– пояснила дизайнерка.

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