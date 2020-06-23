Дизайнерська Африка: 5 найкращих елементів дизайну від африканських творців – фото
Ефіопсько-американський дизайнер Джомо Таріку, який розробляє меблі та наповнює їх африканською культурою, створив платформу Africa by Design. За допомогою цієї ініціативи молоді дизайнери з Африки просувають свої розробки.
Сьогодні Africa by Design працює з 35 дизайнерами із семи країн, організовуючи виставки та допомагаючи творцям знайти клієнта, повідомляє Dezeen.
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На думку Джомо Таріко, африканські дизайнери недооцінені у світі.
До вашої уваги 5 найкращих елементів дизайну від африканських творців
Табурет Boraatii, Ефіопія
Табуретка має доволі незвичну форму / Фото Dezeen
Це розробка самого Джомо, який базується в штаті Вірджинія. Табурет Boraatii регулюється по висоті, та може водночас служити столом. Слово "бурааті" означає "завтра-ти" однією з місцевих мов.
Торшер Sisi Eko, Нігерія
Лампа натякає на жіночі форми / Фото Dezeen
Sisi Eko – це сталева підлогова лампа, яка натхненна скульптурами Західної Африки, та символізує жіночі форми.
Жовте крісло, Нігерія
Крісло доступне лише в жовтому кольорі / Фото Dezeen
Сам дизайнер описує своє творіння як "свято африканського модернізму". Він виготовлений з тикового дерева в Нігерії і оббитий як текстильною тканиною.
Табурет, Нігерія
Табурет також може виконувати роль стільця / Фото Dezeen
Стілець LM – це сталеве сидіння, яке виготовлене на заводі сталевих корпусів для генераторів електроенергії. Творці звели кількість сталі до мінімуму, який необхідний для забезпечення стабільності та жорсткості.
Фруктова миска, Нігерія
Фруктова миска складається з двох елементів / Фото Dezeen
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Джейд Фолавійо, яка є автором проєкту, поєднує у своїй творчості культури Нігерії та Лондона. Чаша з фруктами поєднує нігерійський калабаш, який зазвичай використовується як поїлка, із заскленою глиняною основою.
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