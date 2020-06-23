Ефіопсько-американський дизайнер Джомо Таріку, який розробляє меблі та наповнює їх африканською культурою, створив платформу Africa by Design. За допомогою цієї ініціативи молоді дизайнери з Африки просувають свої розробки.

Сьогодні Africa by Design працює з 35 дизайнерами із семи країн, організовуючи виставки та допомагаючи творцям знайти клієнта, повідомляє Dezeen.

Цікаво: Лампи з кокосів та бруду: студенти з Мексики сконструювали бюджетні лампи з відходів – фото

На думку Джомо Таріко, африканські дизайнери недооцінені у світі.

До вашої уваги 5 найкращих елементів дизайну від африканських творців

Табурет Boraatii, Ефіопія



Табуретка має доволі незвичну форму / Фото Dezeen

Це розробка самого Джомо, який базується в штаті Вірджинія. Табурет Boraatii регулюється по висоті, та може водночас служити столом. Слово "бурааті" означає "завтра-ти" однією з місцевих мов.

Торшер Sisi Eko, Нігерія



Лампа натякає на жіночі форми / Фото Dezeen

Sisi Eko – це сталева підлогова лампа, яка натхненна скульптурами Західної Африки, та символізує жіночі форми.

Жовте крісло, Нігерія



Крісло доступне лише в жовтому кольорі / Фото Dezeen

Сам дизайнер описує своє творіння як "свято африканського модернізму". Він виготовлений з тикового дерева в Нігерії і оббитий як текстильною тканиною.

Табурет, Нігерія



Табурет також може виконувати роль стільця / Фото Dezeen

Стілець LM – це сталеве сидіння, яке виготовлене на заводі сталевих корпусів для генераторів електроенергії. Творці звели кількість сталі до мінімуму, який необхідний для забезпечення стабільності та жорсткості.

Фруктова миска, Нігерія



Фруктова миска складається з двох елементів / Фото Dezeen

До теми: 200 кольорів: в Канаді представили колекцію кухонних меблів з гнутого металу – фото

Джейд Фолавійо, яка є автором проєкту, поєднує у своїй творчості культури Нігерії та Лондона. Чаша з фруктами поєднує нігерійський калабаш, який зазвичай використовується як поїлка, із заскленою глиняною основою.