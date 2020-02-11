IKEA запустить лінійку текстильних виробів спільно з жителями російського села: деталі

Шведська меблева компанія IKEA запустила нову колекцію текстильних товарів спільно із жителями села віддаленого хутора на російському Уралі. Компанія хоче допомогти зберегти колорит регіону.

Про нову лінійку від IKEA пише The Calvert Journal.

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Співпрацю уклали з тамтешньою підприємицею Гузель Санжаповою, яка працює в селі Малий Труш. Там проживає близько 50 людей, а Санжапова почала наймати їх з метою відродити виробництво меду, льодяників та сувенірів.



Наволочка на подушку від жителів села / фото: The Calvert Journal

Проте меблевого гіганта зацікавила ідея випустити лінійку текстильних виробів в обмеженій кількості. Зосередитись вирішили на наволочках для подушок та власниках проїзних карток.



Наволочка виконана у традиційних для регіону візерунках / фото: The Calvert Journal

Колекція, що називається Återställa, або "реставрувати" зі шведської, доступна лише в одному московському магазині. Компанія планує розширити продаж цих виробів, якщо буде попит.

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Місце для зберігання карток теж виготовлене жителями села / фото: The Calvert Journal