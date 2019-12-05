Інститут кольору Pantone визначив наймодніші кольори 2020 року

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Pantone визначив наймодніші кольори 2020 року / Instagram / @pantone

Представники інституту Pantone, які працюють над дослідженням наймодніших кольорів кожного сезону, опублікували палітру наймодніших кольорів весни/літа 2020 року.

У 2019 році найактуальнішим відтінком інститут Pantone обрав Living Coral – кораловий колір із золотистим підтоном, його попередником у 2018 був Ultra Violet (ультрафіолет).

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У 2020 році актуальними стануть кольори, пов’язані з "природою, спокоєм і комфортом". На думку спеціалістів інституту кольору, трендовими стануть різні відтінки зеленого, океану, "гірський блакитний".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PANTONE (@pantone)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PANTONE (@pantone)

 

Також, як зазначили в Pantone, популярними будуть відтінки "металік" через популярність цифрових медіа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PANTONE (@pantone)

 

В дизайні інтер’єру актуальними у 2020 році стануть рожеві пастельні відтінки.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням.

 

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Дизайн Декор і дім
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