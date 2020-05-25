Краса грубого дерева: як виглядає інтре'єр готелю для біатлоністів посеред Альп – фото

В італійському місті Антерсельва, інша назва Антхольц, побудували гостьовий будиночок для біатлоністів. Через розташування міста високо в Альпах, інтер'єр готелю поєднує скло та місцеве неотесане дерево.

Загалом побудували 10 схожих будиночків, проте цей прийматиме переможців гонки та є найдорожчим з усіх, пише Archdaily.

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Готель вирішили побудувати з нагоди 51 річниці кубку світу з біатлону. За словами дизайнерів, інтер'єр зроблений для того, щоб гості по-справжньому відчули атмосферу італійських Альп.



В Антхольці щороку відбувається один з етапів Кубку Світу з біатлону / фото: Archdaily

В дизайні будинку можна зустріти зображення класичних карткових мастей. Вино символізує природний та культурний ландшафт, хрест – спосіб життя та якісні продукти, дзвінка вказує на відкриття та новаторство, і нарешті, чирва"виражає прихильність, гостинність, але також традицію.

Перший поверх обладнаний баром, та витонченою шоу-кухнею, де готують страви для гостей. Стійка тут частково модульна і пропонує спостерігати за тим, як кухар демонструє кулінарне мистецтво.



На другому поверсі весь інтер'єр виконаний в дерев'яному стилі / фото: Archdaily

Дизайн першого поверху оформлений рідкісним південно-тирольським каменем. Та різноманітною деревиною, яку лише використовують в регіоні. В інтер'єрі присутні яблуня, груша, ялина, модрина, дуб, волоський горіх, кедр та кам'яна сосна.

Старі люстри надають відчуття затишку всередині. Також в інтер'єрі можна натрапити на виноградну лозу, гілочки сосни та тріски хвойних дерев.



Більшість стін в будинку зі скла / фото: Archdaily

Зона для журналістської роботи розташована на верхньому поверсі, яка окреслена галереєю.

Всі елементи інтер'єру до останнього аксесуара були виготовлені та зібрані у Південному Тіролі. Також кожен стілець або стіл походить з різних господарств і розповідає свою власну історію.

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