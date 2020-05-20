Лофт в інтер'єрі: приклад вдалого поєднання дерева та атмосфери горища – фото

В Бразилії місцева дизайнерська студія використала стиль лофт при облаштуванні інтер'єру приватного будинку. Особливістю проєкту є використання дерева в ролі матеріалу для облицювання замість традиційних голих бетонних стін.

В результаті дизайнерам вдалось передати атмосферу затишного горища, пише Archdaily.

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Серед цікавих столярних рішень є використання дерев'яної гармошки в прорізах на вікнах, які виконували роль віконниць.



Центральними кольорами в дизайні стали білий та коричневий / фото: Archdaily

На кухні ми вирішили замінити полички на гачки, які в результаті демонструють чарівний посуд та усі деталі,

– розповіли дизайнери.



На кухні відсутній верхній ряд полиць / фото: Archdaily

Замовники також забажали мати ботанічну студію, де рослини різних видів допомагають контролювати вологість та температуру повітря.



Ботанічний куток займає всього кілька квадратних метрів / фото: Archdaily

Настільні ігри та зона для читання разом створюють цей сімейний життєвий простір, який, очевидно найбільше подобається дітям.

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Знайшлось місце і для невеликої ігрової зони / фото: Archdaily

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