Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів

Басейн – найкраще місце відпочинку та релаксу після важкого дня. Щоб у ньому було комфортно, необхідно створити особливий мікроклімат.

Для цього варто знати про норми кліматичних показників та поради, як їх дотримуватись.

Клімат у басейні – запорука комфортного відпочинку

Комфорт у басейні можна досягти завдяки правильній організації мікроклімату всередині. Ось декілька базових порад щодо температури:

Температура води повинна коливатися в межах 25-28 °С.

Температура кімнати на 1-3 °С більше – 28-30°С.

Рівень вологості залежить від пори року, взимку він на рівні 50%, влітку ж показник дещо вищий – 60%.

Сирість згубно впливає на приміщення. Оздоблення стін псується, механізми іржавіють, розмножуються шкідливі мікроорганізми. Важливо мінімізувати негативний вплив конденсату, а це можна зробити за умов постійної підтримки прийнятного рівня вологості.

Чинники, що впливають на рівень вологості

Перш, ніж говорити про засоби позбавлення від вогкості, важливо розглянути фактори, що на неї впливають. Якщо говорити про відносну вологість, то вона залежить від площі поверхні води в середньому, на 1 м2 води випаровується 150-250 грам на годину.

Температури води та повітря. Чим вони вище, тим сильніше випаровування. Також впливають вологі предмети та матеріали. Важливо згадати й про обмін повітря – витяжка здатна видаляти накопичену вологу.

Не варто забувати й про кількість людей, що купаються. Чим їх більше, тим вищий відсоток вологості. І наостанок – плавуче полімерне покриття. Нанесена плівка захищає від забруднення і уповільнює охолодження, а ще зменшує об’єм конденсату.

Як підтримувати оптимальну вологість?

Хороший повітрообмін і накриття вирішують питання вогкості наполовину. Влітку провітрювання малоефективне. Системи кондиціонування далеко не завжди справляються зі зменшенням вологи. Тільки грамотно підібраний осушувач у комплексі з хорошою вентиляцією повністю вирішує проблему підвищеної вологості.

Як працює осушувач

Існує три види осушувачів. У кожного свій метод роботи:

Асиміляція – перед подачею в приміщення повітря нагрівається, що дозволяє йому увібрати в себе більше вологи. В цей час вологі повітряні маси викачуються. Спосіб неощадливий, фактично це обігрів вулиці.

Адсорбція – прилад містить речовину, яка вбирає вологу – наприклад, селикагель. Повітряний потік проходить через пристрій, адсорбент вбирає конденсат, але такий тип доволі дорогий, та рідко використовується.

Конденсація – найпопулярніший та практичний спосіб. В його основі лежить випарник. Повітряні маси засмоктуються вентилятором, охолоджуються у випарнику, а волога конденсується. Конденсат збирається у спеціальний бак або стікає по дренажному шлангу. Повітря прогрівається до заданої температури та повертається у кімнату.

Як вибрати осушувач басейну?

Виробники випускають агрегати з різною потужністю – умінням видалити певну кількість вологи за добу. За цим показником обирають оптимальну модель.

Ви можете самостійно розрахувати необхідну мінімальну продуктивність. Для цього площу дзеркала води помножте на коефіцієнт 0,1. Визначившись з потужністю, можете шукати бажану модель.

Види осушувачів

Сучасні конденсаційні осушувачі – багатофункціональні пристрої. Їх можна класифікувати за кількома ознаками.

Режим роботи:

Повна рециркуляція – повітряні маси циркулюють всередині залу без зміни складу. Такі моделі використовують для невеликих приватних басейнів.

Часткова рециркуляція – з'єднується з системою вентиляції. Завдяки цьому частково змінює повітря, додаючи свіже.

За типом монтажу прилади бувають:

Мобільні – компактні моноблоки з коліщатками для переміщення. Підключаються до звичайної розетки. В основному підходять для штучних водойм площею до 40м 2 , хоча є винятки.

Стаціонарні – канальні системи найчастіше встановлюються в окремій комірчині, але це не обов'язково. Розраховані на водяну площу понад 40м 2 .

Комбіновані. Фактично це мобільні моноблоки з можливістю кріплення на стінах.

Додаткові функції осушувачів

Визначившись з модифікацією, зверніть увагу на додаткові функції.

Окрім вміння підтримувати заданий рівень вологості, пристрої оснащують додатковими можливостями. До них слід віднести: підігрів води, нагрівання повітря, фільтрування середовища – воно забезпечується встановленими в машину НЕРО-фільтрами, а також у деяких моделях передбачена функція іонізації.

Особливості монтажу

Найголовніше – відстань від водного джерела до техніки. За стандартами безпеки вона має становити не менше 2 метрів. Ними можна користуватися відразу після розпаковки.

Установку стаціонарних систем виконує майстер. Бажана схема розміщення агрегатів підбирається з урахуванням архітектурних особливостей. Проект монтажу модульних канальних систем планується до установки штучного водосховища.

Вдумливо обирайте осушувальну техніку. Регулярно проходьте техобслуговування. Тоді осушувачі забезпечать Вам приємний відпочинок у басейні.