Тель-Авівська архітектурна студія Plesner Architects побудувала готель у ізраїльській пустелі Негев, використовуючи місцеві матеріали та будівельні традиції. Будівля має кам'яні та вапнякові стіни пісочного кольору, дерев'яний дах та частково облицьована керамікою.

Про новий готель Six Senses Shaharut пише Dezeen.

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Загалом територія готелю займає 18 гектарів поряд з крихітним пустельним містечком Шахарут на півдні країни.



Навколо розкинулась відома пустеля Негев / Фото Dezeen

60 апартаментів і вілл мають розкішний вид на рифтову долину Арава та хребти гір Едом. Приміщення будоване з вапняку та грубого каменю з солом'яними дахами, доріжками та басейнами.



Ціна на апартаменти залежить від зручностей / Фото Dezeen

Дизайн є сучасною інтерпретацією архітектури з давніх цивілізацій регіону, столиця яких розташовувалась в наскельному місті Петра, що в Йорданії.

Готель на карті світу

У всіх апартаментах готелю є приватні внутрішні дворики, а великі вілли мають криті вітальні та приватні басейни. Найбільша з них – трикімнатна вілла обладнана спа-центром, тренажерним залом та кухнею.



Інтер'єри тут світлі та просочені "пустельною тематикою" / Фото Dezeen

Інтер'єри мають мінімалістичну бліду естетику з білою постільною білизною та стін, які зроблені за традиційною марокканською технікою Tadelaktand, і розсувними скляними дверима.

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Навмисно стримана пастельна палітра кольорів використовується для злиття з сухою пустелею Негев, – пояснили розробники.

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