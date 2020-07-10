Дизайнери розробили проєкт реновації квартири в будинку з півкруглим плануванням. Колись темне та непривабливе помешкання сьогодні має білі стіни, підлогове покриття та одну зі стін – дерев'яні. Більше про ремонт читайте в матеріалі.

За словами дизайнерів, вони стикнулися одразу з двома проблемами перед початком реновації, повідомляє Archdaily.

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Півкругле планування створювало темряву не лише в коридорі, але й у вітальні. Також не було змоги замінити вікна, адже вони вважаються власністю ОСББ.



Раніше навіть такі великі вікна не рятували квартиру від темряви вдень / Фото Archdaily

Проблему з вікнами вирішили шляхом встановлення додаткових. Світлий та приємний простір вдалось отримати внаслідок знесення зайвої стіни, що заважала потраплянню світла всередину квартири. Натомість тут встановили фанерну перегородку з глянсовим покриттям. Також стіни пофарбували у білий колір.



Білий колір та більша кількість вікон врятували квартиру / Фото Archdaily

За словами розробників, такі квартири часто є відрізаними від зовнішнього світу, тому охочих орендувати це житло теж було небагато.

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Сьогодні кожен мешканець може відчувати зв'язок із зовнішнім середовищем,

– розповів дизайнер.

Дивіться більше фото півкруглої квартири: