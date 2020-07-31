Приємний та просторий: в Лос-Анджелесі відремонтували 12-поверховий готель – фото
Дизайнерська студія Los Angles Practices Collective відремонтувала будівлю середини минулого століття у Лос-Анджелесі. Сьогодні тут дерев'яні інтер'єри з "тканими акцентами" та додаванням рожевих та зелених акцентів.
Готель розташовується в 12-поверховій білосніжній будівлі, яку спроєктував архітектор-модерніст Велтон Беккет ще в 60-х роках минулого століття, інформує Dezeen.
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Сама будівля зовні не зазнала жодних змін, проте тут з'явились прибудови, літні тераси та великий басейн перед самим приміщенням.
Готель певний час не використовувався / Фото Dezeen
За словами розробників, інтер'єри мають "новий та динамічний вплив через близькість океану та справжній каліфорнійський дух".
Рецепція також має кольорову задню стіну / Фото Archdaily
Готель під назвою "June" (червень) має підлоги вершкового кольору з бетону типу terrazzo та обшиту деревом стелю. Готельні номери мають білі стіни, плетені килимові покриття та суміш модерністських і сучасніших меблів. Яскраво-синій та сірий кольори вбудовані в інтер'єр для візуального контрасту.
Інтер'єр тут виконані в осучасненому модерністському стилі / Фото Archdaily
Шафи з білого дуба, ліжка з платформою покликані викликати відчуття присутності дизайну середини минулого століття. У ванних кімнатах є чорні світильники, душові облицьовані маленькими квадратними плитками сірого кольору.
На терасі тут поставлені дерев'яні меблі, які контрастують з кольором барної стійки тамтешнього ресторану. На цокольному поверсі для гостей також є тренажерний зал.
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