Одна з в'єтнамських дизайнерських студій створила затишний, спокійний простір для сім'ї з простим мінімалізмом, який поєднує традиційний дизайн. Проєкт розроблений у сучасному стилі із поєднанням традиційних елементів старої в'єтнамської архітектури.

Оздоблення стін в інтер'єрі містить традиційні для місцевих дубові вставки, повідомляє Archdaily.

Вас може зацікавити: Як розширити житловий простір в трьохкімнатній квартирі: фото стильного ремонту з Братислави

Бетон теразо, який використовувався в створенні підлоги, коридору та сходів, додає приємної прохолодної атмосфери. Колір добре контрастує з затишним деревним матеріалом, який створює гармонію всього простору.



Саме висота підлоги дозволила поділити приміщення на окремі зони / Фото Archdaily

Основний житловий простір, який розроблений як поєднання функціональних зон, що складаються з вітальні, кухні, їдальні та невеликої ванни. Основні зони тут розділяються не перегородками, а різним використанням висоти підлоги.



В інтер'єрі також заховані національні мотиви / Фото Archdaily

Нагорі облаштовано кілька спалень, а в кожній кімнаті є вентиляційні вікна.

Особливістю цього проєкту також є те, що всі персонажі в декорі інтер'єру є власниками цього будинку. Простір на даху квартири відіграє суто технічну роль.

До теми: Затишний квадрат в пастельних кольорах: незвичний інтер'єр з Португалії – фото

Дивіться більше фото інтер'єру квартири з В'єтнаму:

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням