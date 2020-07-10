Суміш насичених природних зелених відтінків створив справді ультрасучасний та неповторний інтер’єр. Наповнивши повітря запахом квітів і зробивши квартиру смачною не тільки для очей, але і для життя – у процесі дизайну архітектор надихався мотивами Мексики

Традиційні архітектурні елементи Мексики з її яскравими фарбами. Автор хотів передати відчуття південного сонця та природних кольорів, пише видання Archdaily.

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До інтер'єру додали запах квітів та природних кольорів у сучасній творчій інтерпретації. Одним з важливих елементів інтер'єру є кактус. Це космічна рослина з унікальним дизайном.



Кактус є ключовим рішенням всього дизайну / Фото Archdaily

Не існує жодного схожого кактуса, адже у кожного своя форма та відтінок. У творчій інтерпретації дизайнер зобразив кактус у вигляді колонок.

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Вони бувають різного кольору та форми. Вони розташовані хаотично і в найбільш непередбачуваних місцях, як кактуси в природному ландшафті. На думку дизайнера, природа створює справді надзвичайний дизайн. вона майстерно працює з текстурами, кольорами та формами.



Дизайнер вміло поєднав різноманітні текстури / Фото Archdaily

Усі деталі загального дизайну вміло витримані у цій квартирі – чого лише вартий рожевий умивальник. Дизайнер подбав про всі деталі та нюанси оформлення.

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