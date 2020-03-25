Тут ви знайдете гармонію із самим собою: як виглядає готель з єдиним номером у Кореї

Дизайнерська студія на півночі Сеула створила мініготель, у якому лише один номер. Розмір крихітного гостьового будиночка менше 30 квадратних метрів, але виглядає він приголомшливо.

Готель "Нува" можна знайти за вузькою алеєю в Сечхоні, одному з найдавніших мікрорайонів району Чонно-гу Сеула. Про мініатюрний готель для інтровертів пише Deezen.

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Інтер'єр відтворює житлове приміщення в природних тонах. В одному куті розміщується спальний куточок, де лише матрац на підлозі.

У стіні навпроти величезний ілюмінатор, що показує невеликий ландшафтний сад надворі.



Спальним місцем слугує лише матрац / фото: Deezen

Пансіонат виглядає, як традиційний корейський будинок – інакше відомий як ханок – який займає всього 29,3 квадратних метра. Спочатку будинок мав погану ізоляцію та водовідвід, але дизайнерська студія спорудила конструкцію, яка зробила її готовою для розміщення Nuwa.

Кругле вікно – це не архітектурна лексика, яка часто використовується в традиційній корейській архітектурі,

– сказав головний дизайнер студії Junghyun Park.

Подушки кремового кольору розміщені поверх сидіння з дерев’яної лавки, щоб створити затишну зону для читання та відпочинку.



Вікно-ілюмінатор – традиційне для Кореї / фото: Deezen

Також варто відзначити довгий стіл з горіхового дерева з грубою кам'яною основою, де можна випити чаю.



Столик для чаювання – обов'язковий атрибут / фото: Deezen

Варто зазначити, що цей мініготель не єдиний. В Антверпені також є готель "Однокімнатний номер", який розташований всередині худорлявої резиденції 17 століття, яка має ширину всього 2,4 метра.

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