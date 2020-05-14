Ви захочете сюди приїхати: в ПАР облаштували готель на мосту в старому потягу – красиві фото

Посеред знаменитого національного парку Крюгер, що в Південній Африканській Республіці, на мості через річку Сабі стоїть старий потяг. Саме у вагонах сторічного потяга облаштували готельні номери з традиційним для країни інтер'єром.

Потяг, який стоїть на мосту, востаннє їздив тамтешньою залізницею ще в 1920 році і саме через 100 років в ньому вирішили відкрити готель, пише Shalati.

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Готель розташований посеред неймовірних пейзажів дикої природи, оточений долинами та ріками, оскільки навколо розкинувся найбільший в ПАР природний заповідник.



Такий готель є унікальним не лише для ПАР / фото: Krugershalati

Всередині облаштували 31 номер в різній ціновій категорії та з різним рівнем обслуговування. Одна з кімнат навіть має простору терасу на мосту та джакузі.



Готель розташований на високому мості / фото: Krugershalati

"Крюгер Шалаті" сподівається побачити вас у мандрівці Південною Африканською Республікою,

– йдеться на сайті готелю.

Власники готелю також зазначають, що такий спосіб проживання в парку, убезпечить гостей від диких крокодилів, бегемотів та буйволів, які бродитимуть під мостом.



Заповідник є найбільшим в країні / фото: Krugershalati

Унікальний дизайн, що наштовхує на роздуми, є основою нашої пропозиції. Ми використали наші культурні нюанси, людей, що беруть участь у створенні кожного елемента, і в кінцевому підсумку доброту, з якою ми приймаємо наших гостей,

– розповідають у готелі.

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Кімнати відповідають усім стандартам готельного бізнесу / фото: Krugershalati

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