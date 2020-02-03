Влада одного з італійських міст продає будинки за 1 євро: деталі

Італійське містечко Таранто продає 15 будинків в центрі всього за 1 євро. Проте від покупців вимагають зробити ремонт.

Такою пропозицією влада міста хоче збільшити населення, пише Corriere Della Sera.

До слова: Пентхаус з виглядом на Центральний парк в Нью-Йорку виставлений на продаж: фото

Квартири, які продаються за безцінь, розташовані в центрі міста на острові. Будинки там в плачевному стані, а на ремонт знадобиться від 300 до 800 тисяч євро.



Деякі будинки тріскають по швах / фото: Independent

Також влада міста вимагатиме хоча б періодично жити в купленому будинку. Якщо ж справа піде добре, то на торги виставлять ще 1 300 квартир.



З міста постійно виїжджають мешканці / фото: Corriere Della Sera

Загалом очікується, що населення Таранто збільшиться на близько 25 тисяч осіб.

Ми прагнемо вжити заходів, які призведуть до репопуляції та розвитку старого міста,

– заявила радниця з питань спадщини та житлової політики Франческа Віджано.



Рівень забруднення повітря в місті не приваблює нових мешканців / фото: The Lokal

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Таранто – не перше місто півдня Італії, яке запускає таку програму. Загалом населення Таранто з XIX століття зменшилось з 40 тисяч до 3 тисяч осіб станом на сьогодні. Причиною, чому люди покидають місто є високий рівень забруднення повітря – в місті працює металургійний завод.

За словами Франчески Віджано, до будинків вже проявляють інтерес деякі мешканці Риму, Мілану та Нью-Йорка.

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