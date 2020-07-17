Бразильська дизайнерська студія Debaixo do Bloco Arquitetura серйозно змінила планування квартири побудованої ще в 60-х роках, щоб відповідати вимогам сучасної сім'ї. Помешкання отримало сучасний дизайн, та найважливіше поділ на дві частини, що зробило його набагато зручнішим.

Помешкання розташоване в столиці країни – Бразилії, повідомляє Dezeen.

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Стандартне незручне планування квартири тепер отримало новий імпульс. У оновленому дизайні з'явились бетонні стіни, які обрамляють спільні простори на зразок вітальні.



Вітальня майже зберегла первісний вигляд / Фото Dezeen

На кухні чорні меблі контрастують з білими стільницями, а світло всередину потрапляє через популярну в країні стіну Cobogo.



Напівпрозорі стіни є популярними в Бразилії / Фото Dezeen

Вітальню наповнюють вінтажні меблі, включно з низькими шафками для книг. В обідній зоні окрім стола розташовані масивні відкриті шафи з книгами.



Їдальня тут поєднана з бібліотекою / Фото Dezeen

Найцікавішим є вхід до ванної кімнати, який прихований у шафі-купе в спальній. Сама ванна є прохідною, адже з неї можна потрапити до другої спальні. Стіни у ванній кімнаті обшиті вертикально покладеною зеленою плиткою, а друга спальня отримала теж напівпрозору стіну Cobogo.

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Вхід у ванну знайти не просто / Фото Dezeen