З металевим фасадом: в Данії відкриють школу біля заповідника – фото будівлі
В передмісті Копенгагена архітектори побудували школу круглої форми та з металевим фасадом. Всередині приміщення зроблено з дерева.
Про черговий проєкт архітектурної компанії Lundgaard & Tranberg Arkitekter пише ADmagazine.
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Цікаво, що будівля знаходиться на території заповідника. Зокрема з вікон можна побачити поле та ставок.
Школа зовні схожа на стадіон / фото: ADmagazine
Класи та громадські зони розташовані по периметру, а посередині будівлі є атріум із спортзалом. Також будівля має багато вікон, щоб забезпечити школярів природним світлом.
Одна з класних кімнат / фото: ADmagazine
Навчання дітей тут відбуваються на всіх поверхах. Молодша школа розташована на найнижчих рівнях, а в міру дорослішання діти підіймаються вище. Учні старших класів навіть мають доступ до центральної тераси на даху.
Великий вільний простір посередині сприяє природній вентиляції приміщення / фото: ADmagazine
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Окрім навчання дітей, ввечері та вночі тут проводяться різні заходи та заняття спортом.
Атріум посередині будівлі – сьогодні модний тренд / фото: ADmagazine
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