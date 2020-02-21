З металевим фасадом: в Данії відкриють школу біля заповідника – фото будівлі

В передмісті Копенгагена архітектори побудували школу круглої форми та з металевим фасадом. Всередині приміщення зроблено з дерева.

Про черговий проєкт архітектурної компанії Lundgaard & Tranberg Arkitekter пише ADmagazine.

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Цікаво, що будівля знаходиться на території заповідника. Зокрема з вікон можна побачити поле та ставок.



Школа зовні схожа на стадіон / фото: ADmagazine

Класи та громадські зони розташовані по периметру, а посередині будівлі є атріум із спортзалом. Також будівля має багато вікон, щоб забезпечити школярів природним світлом.



Одна з класних кімнат / фото: ADmagazine

Навчання дітей тут відбуваються на всіх поверхах. Молодша школа розташована на найнижчих рівнях, а в міру дорослішання діти підіймаються вище. Учні старших класів навіть мають доступ до центральної тераси на даху.



Великий вільний простір посередині сприяє природній вентиляції приміщення / фото: ADmagazine

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Окрім навчання дітей, ввечері та вночі тут проводяться різні заходи та заняття спортом.



Атріум посередині будівлі – сьогодні модний тренд / фото: ADmagazine

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