Хотя физически увеличить размер кухни без ремонта не получится, но визуально сделать ее просторнее – очень просто. О том, как увеличить пространство на кухне, 24 Канал сообщает со ссылкой на Better Homes & Gardens.

К теме Как наполнить кухню весной: 5 простых идей декора

Как визуально увеличить кухню

Выбирайте цвета с низким контрастом. Цветовая схема кухни с небольшой разницей между оттенками стен, столешницы и фасадов делает пространство большим, чем оно есть на самом деле. На фото ниже все предметы на кухне близки по цвету. Поэтому взгляд не останавливается на внезапных переходах от темного к светлому. Такая маленькая кухня имеет спокойный и просторный вид.



Удачный подбор цветов на кухне / Фото Роберта Петерсона

Вертикальные акценты. Дизайнеры советуют создать вертикальную траекторию движения для взгляда. Акценты на верхних шкафах кухни визуально удлинят стены.

Открытая планировка. Если в вашем доме тесная кухня от гостиной отделена небольшой перегородкой, то лучше от такой перегородки избавиться. Больше места на кухне от этого не станет, но визуально она будет просторнее.



Открытая планировка на кухне / Фото Линкольна Барбора

Лучшие материалы. В маленькой кухне важно подобрать светоотражающие материалы – керамическую плитку, мраморную столешницу и тому подобное. Светлые и глянцевые фасады станут лучшим решением.

Устраните беспорядок. Переполненная посудой столешница, большое количество бытовой техники, различные безделушки на видном месте – все это захламляет кухню. Постарайтесь организовать свое пространство так, чтобы все предметы были спрятаны.

Правильное напольное покрытие. Некоторые узоры на полу добавляют визуального шума интерьеру. В маленьком пространстве этого стоит избегать. Лучшим решением станут крупные ромбы. Они создают диагональные линии, что перетягивают взгляд с одной стороны комнаты в другую, создавая ощущение, что пространство шире, чем есть на самом деле.

Еще один отличный вариант – полосатый пол, который сделает пространство шире.



Полосатый пол на кухне / Фото Грега Шайдемана

Стеклянные фасады. Замена сплошных фасадов на стеклянные – это возможность визуально расширить кухню. Однако здесь есть один нюанс – нужно поддерживать идеальный порядок в стеклянных шкафах. Если в них будет беспорядок, то это только усугубит ситуацию.



Кухня со стеклянными фасадами / Фото Натана Шредера

Зная об этих дизайнерских секретах, вы сможете наконец-то добавить своей кухне больше простора и воздушности.