Хоч фізично збільшити розмір кухні без ремонту не вийде, та візуально зробити її просторішою – дуже просто. Про те, як збільшити простір на кухні, 24 Канал повідомляє з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Як візуально збільшити кухню

Обирайте кольори з низьким контрастом. Колірна схема кухні з невеликою різницею між відтінками стін, стільниці та фасадів робить простір більшим, ніж він є насправді. На фото нижче усі предмети на кухні близькі за кольором. Через це погляд не зупиняється на раптових переходах від темного до світлого. Така маленька кухня має спокійний та просторий вигляд.



Вдалий підбір кольорів на кухні / Фото Роберта Петерсона

Вертикальні акценти. Дизайнери радять створити вертикальну траєкторію руху для погляду. Акценти на верхніх шафах кухні візуально видовжать стіни.

Відкрите планування. Якщо у вашому домі тісна кухня від вітальні відділена невеликою перегородкою, то краще такої перегородки позбутися. Більше місця на кухні від цього не стане, але візуально вона буде просторішою.



Відкрите планування на кухні / Фото Лінкольна Барбора

Найкращі матеріали. У маленькій кухні важливо підібрати світловідбивні матеріали – керамічну плитку, мармурову стільницю тощо. Світлі та глянцеві фасади стануть найкращим рішенням.

Усуньте безлад. Переповнена посудом стільниця, велика кількість побутової техніки, різні дрібнички на видному місці – усе це захламлює кухню. Постарайтеся організувати свій простір так, щоб усі предмети були заховані.

Правильне підлогове покриття. Деякі візерунки на підлозі додають візуального шуму інтер'єру. У маленькому просторі цього варто уникати. Найкращим рішенням стануть великі ромби. Вони створюють діагональні лінії, що перетягують погляд з одного боку кімнати в іншу, створюючи відчуття, що простір ширша, ніж є насправді.

Ще один чудовий варіант – смугаста підлога, яка зробить простір ширшим.



Смугаста підлога на кухні / Фото Грега Шайдемана

Скляні фасади. Заміна суцільних фасадів на скляні – це можливість візуально розширити кухню. Однак тут є один нюанс – потрібно підтримувати ідеальний порядок у скляних шафах. Якщо у них буде безлад, то це лише погіршить ситуацію.



Кухня зі скляними фасадами / Фото Натана Шредера

Знаючи про ці дизайнерські секрети, ви зможете нарешті додати своїй кухні більше простору і повітряності.