О том, какие решения визуально могут обогатить интерьер и придать ему ощущение шарма и роскоши, рассказала дизайнер Ольга Волконская, информирует 24 Канал.

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Как сделать спальню дороже на вид

Выберите кровать на высоких ножках, чтобы добавить пространству легкости, воздушности, а также элегантности. Кроме того, такая кровать может визуально увеличить комнату, если она маленькая. Кстати, кровать на высоких ножках не только стильная, но и функциональная – благодаря свободному пространству будет происходить лучшая циркуляция воздуха и матрас будет проветриваться.



Кровать на высоких ножках в интерьере / Фото Pinterest

Что касается постельного белья, то лучше выбирать однотонное. Оно не будет создавать визуальный шум, а наоборот добавит элегантности и роскоши. Выбирайте красивые цвета – пастельные или насыщенные и глубокие.



Белая постель / Фото Pinterest

Но наибольший эффект в спальне может произвести изголовье, выполненное по индивидуальному заказу. Лучше всего выбирать широкий вариант – от стены до стены. Это не только создаст уютную и теплую атмосферу, но и поможет создать авторский дизайн.



Широкое изголовье в интерьере спальни / Фото Pinterest

Важно помнить, что настоящая роскошь заключается в деталях, которые подчеркивают индивидуальность вашего интерьера, даря ему неповторимый шарм и элегантность.