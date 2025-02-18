Про те, які рішення візуально можуть збагатити інтер'єр і додати йому відчуття шарму і розкоші, розповіла дизайнерка Ольга Волконська, інформує 24 Канал.

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Як зробити спальню дорожчою на вигляд

Оберіть ліжко на високих ніжках, щоб додати простору легкості, повітряності, а також елегантності. Крім того, таке ліжко може візуально збільшити кімнату, якщо вона маленька. До речі, ліжко на високих ніжках не лише стильне, а й функціональне – завдяки вільному простору відбуватиметься краща циркуляція повітря і матрац буде провітрюватися.



Ліжко на високих ніжках в інтер'єрі / Фото Pinterest

Що стосується постільної білизни, то найкраще обирати однотонну. Вона не створюватиме візуальний шум, а навпаки додасть елегантності та розкоші. Обирайте красиві кольори – пастельні або насичені й глибокі.



Біла постіль / Фото Pinterest

Та найбільший ефект у спальні може справити узголів'я, виконане за індивідуальним замовленням. Найкраще обирати широкий варіант – від стіни до стіни. Це не тільки створить затишну і теплу атмосферу, а й допоможе створити авторський дизайн.



Широке узголів'я в інтер'єрі спальні / Фото Pinterest

Важливо пам'ятати, що справжня розкіш полягає у деталях, які підкреслюють індивідуальність вашого інтер'єру, даруючи йому неповторний шарм та елегантність.