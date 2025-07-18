Ковер на потолке - это смелый способ выйти за пределы традиционного декора, передает 24 Канал со ссылкой на House Beautiful.
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Ковры на потолке – это модно или нет?
Это кажется чем-то новым, но на самом деле напоминает старые добрые гобелены. В персидских, индийских и среднеазиатских традициях текстиль часто использовали как декор и утепление не только на стенах, но и на потолке или как навесы в палатках и жилых помещениях. Сегодня мы наблюдаем модернизированное возвращение этих традиций.
За последние 15 лет предпочтения владельцев помещений изменились: все больше людей стремятся создать личное, эмоциональное пространство, а не просто "интерьер для перепродажи". Это проявляется в насыщенных цветах, текстурных стенах, тяжелых шторах и балдахинах над кроватями.
Ковры на потолке, как и балдахины, добавляют уюта и камерности. Они привлекают взгляд вверх, изменяя восприятие пространства. Ковер на потолке добавляет пространству души и мягкости, что не способен сделать любой другой элемент.
Барная стойка, завернута в ковер / Фото Courtesy of Jaipur Living
Другой плюс – улучшение акустики. Ковры поглощают звук, поэтому потолок, покрыт ковром, уменьшает эхо в комнатах с высокими или жесткими поверхностями. Идеально подходит для гостиных, студий звукозаписи или зон с открытой планировкой.
Другие идеи для декора коврами:
- Частичное оформление потолка (например, между балками).
- Размещение над кроватью или обеденным столом.
- Создание визуальных панелей или галерейного эффекта (в нише или кессонах).
- Обтяжка барной стойки или зеркала ковром.
- Декорирование колоннад или зонирование помещений коврами.