Килим на стелі — це сміливий спосіб вийти за межі традиційного декору, передає 24 Канал із посиланням на House Beautiful.

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Килими на стелі – це модно чи ні?

Це здається чимось новим, але насправді нагадує старі добрі гобелени. У перських, індійських та середньоазійських традиціях текстиль часто використовували як декор і утеплення не лише на стінах, а й на стелі чи як навіси в наметах і житлових приміщеннях. Сьогодні ми спостерігаємо модернізоване повернення цих традицій.

За останні 15 років уподобання власників помешкань змінилися: все більше людей прагнуть створити особистий, емоційний простір, а не просто "інтер'єр для перепродажу". Це проявляється у насичених кольорах, текстурних стінах, важких шторах і балдахінах над ліжками.

Килими на стелі, як і балдахіни, додають затишку та камерності. Вони привертають погляд угору, змінюючи сприйняття простору. Килим на стелі додає простору душі та м'якості, що не здатен зробити будь-який інший елемент.

Барна стійка, загорнута в килим / Фото Courtesy of Jaipur Living

Інший плюс – поліпшення акустики. Килими поглинають звук, тому стеля, вкрита килимом, зменшує луну в кімнатах з високими або жорсткими поверхнями. Ідеально підходить для віталень, студій звукозапису чи зон із відкритим плануванням.

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