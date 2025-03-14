Гениальный подход актрисы

Кристен Белл не придерживается неписаных правил о том, что и где должно стоять в доме. Она решила обустраивать каждый уголок своего дома для собственного удобства. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Актриса обожает кофе, поэтому решила разместить свой кафе-бар прямо в ванной комнате. Она просто поставила небольшой стол под стеной и разместила на нем кофейную машинку, чашки, сливки и различные сиропы к кофе.

Дизайнерам очень понравился инновационный подход Белл. Когда утром трудно проснуться, то чашечка кофе в ванной может стать настоящим спасением. Кроме того, такой подход экономит время, ведь можно пить кофе прямо во время утренних процедур. Это экономит несколько минут, которые нужны для того, чтобы перейти на кухню и приготовить кофе там. Соответственно – на несколько минут больше сна.

Дизайнеры также заметили, что расположение кофейной машинки в ванной – это отличная идея для мам, которые не хотят будить детей звуками из кухни, или стремятся попить кофе в одиночестве.