Геніальний підхід акторки

Крістен Белл не дотримується неписаних правил про те, що і де повинне стояти у домі. Вона вирішила облаштовувати кожен куточок свого дому для власної зручності. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Акторка обожнює каву, то ж вирішила розмістити свій кафе-бар прямо у ванній кімнаті. Вона просто поставила невеликий стіл під стіною і розмістила на ньому кавову машинку, чашки, вершки та різні сиропи до кави.

Дизайнерам дуже сподобався інноваційний підхід Белл. Коли вранці важко прокинутися, то філіжанка кави у ванній може стати справжнім спасінням. Крім того, такий підхід економить час, адже можна пити каву прямо під час ранкових процедур. Це економить кілька хвилин, які потрібні для того, щоб перейтися на кухню і приготувати каву там. Відповідно – на кілька хвилин більше сну.

Дизайнери також зауважили, що розташування кавової машинки у ванній – це чудова ідея для мам, які не хочуть будити дітей звуками з кухні, або ж прагнуть попити кави на одинці.