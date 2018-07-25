Десна – Шахтар: відео голів та моментів матчу
"Шахтар" у матчі проти "Десни" забив двічі – по голу в кожному з таймів. Чернігівська команда теж мала свої моменти.
У першому таймі за "гірників" відзначився новачок команди Мораєс. Він забив після пасу Данченка.
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Вже у другому таймі подвоїв перевагу "Шахтаря" Марлос. Він закінчив комбінацію команди вже у штрафному майданчику.
"Десна" теж мала моменти. Найкращий був у Фаворова, але гравець пробив повз рамку воріт.
Відео голів та моментів матчу "Десна" – "Шахтар"
Джерело: 24 Канал
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