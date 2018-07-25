Десна – Шахтар: відео голів та моментів матчу

"Шахтар" у матчі проти "Десни" забив двічі – по голу в кожному з таймів. Чернігівська команда теж мала свої моменти.

У першому таймі за "гірників" відзначився новачок команди Мораєс. Він забив після пасу Данченка. Читайте також: Палкін розповів про пошкодження "Донбас Арени" внаслідок вибуху в Донецьку Вже у другому таймі подвоїв перевагу "Шахтаря" Марлос. Він закінчив комбінацію команди вже у штрафному майданчику. "Десна" теж мала моменти. Найкращий був у Фаворова, але гравець пробив повз рамку воріт. Відео голів та моментів матчу "Десна" – "Шахтар"