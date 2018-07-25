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Десна – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

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Десна – Шахтар дивитися онлайн
Десна – Шахтар дивитися онлайн

Чернігівська "Десна" дебютує в УПЛ матчем проти донецького "Шахтаря".

Права на показ домашніх матчів 11-ти з 14-ти клубів УПЛ володіє медіахолдинг "Медіа Група Україна" (ТРК "Україна", канали "Футбол 1" та "Футбол 2"). Серед цих клубів і чернігівська "Десна".

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Саме на каналі "Футбол 1" і відбудеться трансляція матчу "Десна" – "Шахтар" о 19:00 годині в середу, 25 липня. Онлайн перегляд доступний за посиланням. Варто зазначити, що перегляд матчу платний – 29 гривень перегляд каналу 24 години та 59 гривень – за місяць трансляцій.

Текстовий онлайн проведе сайт "Футбол 24". Огляд матчу на сайті 24 каналу.

 

 

Теги: Новини спорту Шахтар
Джерело: 24 Канал
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