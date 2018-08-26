"Десна" впевнено перемогла "Зорю" у 6-му турі УПЛ

У 6-му турі української Прем'єр-ліги чернігівська "Десна" досить несподівано перемогла луганську "Зорю" з впевненим рахунком – 0:2.

Зоря – Десна 0:2

Голи: Старенький, 11, Безбородько, 73

Читайте також: Зоря – Десна: відео голів та моментів матчу УПЛ

Весь перший тайм пройшов під перевагою гостей матчу, які мали дві нагоди, щоб забити. І одну з них вони не змарнували. На 11-й хвилині Сергій Старенький підібрав м'яч за межами штрафного майданчика і пробив точно в дальній верхній кут воріт – 0:1. Зазначимо, що цей гол може претендувати на найкращий у 6-му турі УПЛ.

На 73-й хвилині "Десна" подвоїла перевагу у матчі голом Безбородька, який уникнувши офсайду, обіграв Махарадзе і холоднокровно вразив порожні ворота луганчан. Цей гол і поставив крапку у цьому матчі.

Цікаво, що у цьому матчі "Зоря" не змогла нанести ні одного удару в площину воріт "Десни".

Таким чином, "Десна" піднялась на 6 позицію у таблиці УПЛ і на одне очко відстає від "Зорі", а луганський клуб з поразкою продовжує підготовку до матчу-відповіді Ліги Європи проти "РБ Лейпциг".

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24