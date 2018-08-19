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"Десна" зіграла у нічию з "Карпатами", виграючи у матчі 2:0

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Чернігівська "Десна" зіграла у нічию з "Карпатами"
Чернігівська "Десна" зіграла у нічию з "Карпатами" / ФК "Десна"

До матчу 5-го туру УПЛ чернігівська "Десна" не забивала голів на власному полі. У матчі проти «Карпат», які приїхали на гру з новим тренером, сіверяни змогли зламати цю невдалу традицію. А три з чотирьох голів у цій грі забили гравці на ім’я Денис.

Десна – Карпати 2:2
Голи: Безбородько, 25, Д. Фаворов, 42 – Мірошниченко, 58, Мегреміч, 81

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"Десна" активніше розпочала цей матч, контролюючи хід поєдинку. "Карпати", які проводили перший матч під керівництвом португальця Жозе Мораїша, виглядали дещо невпевнено. Це призвело до забитого голу у середині першого тайму, коли Банасевич потужно пробив низом. Кучинський з його ударом ще справився, але добивання від Безбородька було результативним. У цьому епізоді можна відзначитися безпорадність захисту "Карпат", які не завадили пробити ні Банасевичу, ні Безбородьку.

Другий гол "Десна" забила ще до перерви. Все той же Безбородько намагався пробити з розвороту. Але Кучинський перевів м’яч на кутовий. Після подачі з кута поля Гітченко спочатку відштовхнув Лебеденка, а згодом вискочив на Федецького, не давши гравцю зіграти у м’яч, при цьому сам Кучинський невдало вибив м’яч, і той відлетів до Дениса Фаворова, який у падінні і відправив його у ворота.

Другий тайм розпочався з моменту Хльобаса, коли м’яч після його удару влучив у стійку і покинув межі поля. А після того забили "Карпати". Мірошниченко обігрався "у стіночку" зі Шведом, та потужно з лінії штрафного майданчика пробив по воротах Паста. М’яч полетів під перекладину, і голкіпер до нього не дотягнувся.

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А коли до кінця основного часу залишалося десять хвилин. "Карпати" зрівняли рахунок у матчі. Мендес, який вийшов на заміну, навісив зі штрафного, і Мегреміч точно головою пробив по воротах, вигравши позицію у суперника.

Згодом ще момент мав Варгас, але паст з його потужним ударом справився.

Команди так і зіграли у нічию. "Десна" вперше забила на власному полі, а "Карпати" – після перерви. Окрім того, львів’яни зуміли відігратися після пропущених м’ячів.

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Теги: Новини спорту УПЛ Футбол ФК Десна ФК Карпати
Джерело: 24 Канал
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