Про це повідомив міський голова. Також Віталій Кличко розповів, чи є постраждалі.

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На Київщині виявили уламки БпЛА

Мер Києва написав, що за інформацією екстрених служб, вдень у Деснянському районі, в Дарницькому лісопарковому господарстві, виявлено падіння уламків БпЛА.

Внаслідок цього виникло загоряння трав'яного настилу на невеликій площі. Загоряння ліквідували працівники лісопаркового господарства. Постраждалих немає,

– зазначив Кличко.

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