Деталі ДТП

Ексклюзивне жовте Lamborghini належить знаному футболісту Касі Каладзе.

Цю інформацію телеканалу новин підтвердили у Державтоінспекції Закарпатської області. За кермом перебував мешканець Ужгорода, який керував автомобілем за довіреністю.Олексій Співак (начальник відділу адміністративно-штрафної практики, оформлення матеріалів ДТП та дізнання): “Згідно поданих водієм документів техпаспорт на авто Lamborghini, який зареєстрований в Італії, зареєстрований на відомого футболіста Каху Каладзе. Відносно водія був складений адмінпротокол за порушення, що призвело до ДТП, а саме невідповідний вибір швидкісного режиму руху”.Автівка вартістю 250 тисяч євро уминулої п’ятниці злетіла з дороги та врізалась у земляний вал - а причиною цього могло стати поєднання великої швидкості і невеликої вибоїни на дорозі. З місця події машину оперативно відвезли на евакуаторі, знявши перед тим італійські реєстраційні номери. Хто саме був за кермом авто - у ДАІ не кажуть. Лише заявили - водія притягнуть до адміністративної відповідальності, оскільки той не мав при собі документів на право керування авто. Інспекторам водій розбитої вщент Lamborghini сказав, що їхав на автомийку.