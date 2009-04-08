Деталі угоди
18:58, 8 квітня 2009 237
За блокуючий пакет акцій банку Parex ЄБРР заплатить 84,2 млн. євро.
25% + 1 акція латвійського банку Parex дістанеться Європейському банку реконструкції та розвитку за 84,2 млн. євро. Окремі деталі угоди з латвійським урядом, який наприкінці минулого року націоналізував проблемний банк, ЄБРР розкрив у своєму прес-релізі. В документі йдеться, що рада директорів банку схвалила умови угоди з Латвією і остаточний документ сторони підпишуть 16 квітня.Як ми вже повідомляли, вперше про продаж блокуючого пакету Parex banka, 1 квітня заявив прем’єр-міністр Латвії Валдіс Домбровскіс. Тоді він відмовився називати умови угоди. А зараз окрім вартості четвертини акцій банку, стало відомо, що ЄБРР надасть Parex позику розміром 22 млн. євро., а одного з представників кредитора включать до складу наглядової ради латвійської фінустанови.
Джерело: 24 Канал
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