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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      "Дев'ять"

      Фільм дня 373

      Герої стрічки - ляльки з паралельного світу.

      Жахіття всесвітнього постапокаліпсису вдарили не лише по реальному світу - фантастичний паралельний всесвіт також потерпає від його наслідків. Головні герої нового анімаційного фільму "Дев'ять" - ляльки з розумними очима-об'єктивами та застібками-блискавками на животі, які намагаються вижити у жорстокому світі. Одна з них - чоловічок на ім'я Дев'ять - стає лідером спільноти і допомагає сміливцям вціліти.Від початку мультфільм задумували як короткометражку, але в процесі роботи він переріс у великий проект. Адже стало зрозуміло - він вийде цікавим, динамічним та візуально привабливим. Бюджет фільму - 33 млн. доларів.Продюсерами анімаційного фільму стали Тім Бартон і Тимур Бекмамбетов. У світовому прокаті "Дев'ять" з'явиться у вересні 2009 року. Цікаво, що російська версія мультфільму дещо відрізнятиметься від світової. За пропозицією Бекмамбетова автор російської адаптації Дмитро Глуховський поглибив початковий текст сценарію і американська сторона вже його ухвалила. Пріквел буде написаний у стилі особистого щоденника від імені вченого, що й створив фантастичних ляльок.
      blog_ava
      6-річна дівчинка впала в кому після того, як випила шість літрів води
      сьогодні
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      Новини за 11 серпня 2009
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