Герої стрічки - ляльки з паралельного світу.

Жахіття всесвітнього постапокаліпсису вдарили не лише по реальному світу - фантастичний паралельний всесвіт також потерпає від його наслідків. Головні герої нового анімаційного фільму "Дев'ять" - ляльки з розумними очима-об'єктивами та застібками-блискавками на животі, які намагаються вижити у жорстокому світі. Одна з них - чоловічок на ім'я Дев'ять - стає лідером спільноти і допомагає сміливцям вціліти.Від початку мультфільм задумували як короткометражку, але в процесі роботи він переріс у великий проект. Адже стало зрозуміло - він вийде цікавим, динамічним та візуально привабливим. Бюджет фільму - 33 млн. доларів.Продюсерами анімаційного фільму стали Тім Бартон і Тимур Бекмамбетов. У світовому прокаті "Дев'ять" з'явиться у вересні 2009 року. Цікаво, що російська версія мультфільму дещо відрізнятиметься від світової. За пропозицією Бекмамбетова автор російської адаптації Дмитро Глуховський поглибив початковий текст сценарію і американська сторона вже його ухвалила. Пріквел буде написаний у стилі особистого щоденника від імені вченого, що й створив фантастичних ляльок.