Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика у коментарі "Радіо Свобода". Він відзначив, що факти дезертирства не впливають на співпрацю у військовій сфері.

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Що відомо про дезертирство українських військових у Польщі

Томчик розповів, що серед 26 тисяч військових ЗСУ, які підготувала Польща, трапляються випадки дезертирства.

Чиновник зазначив, що серед військових є ті, "які мають інші плани або вважають, що їхнє майбутнє не в українському війську". Він додав, що це "досить велика група людей", проте подробиці розкривати не став.

Томчик зазначив, що випадки дезертирства не впливають на співпрацю України у військових навчаннях із Польщею, оскільки подібні ситуації трапляються "у кожній армії світу, а у випадку України це справа маргінальна".

На запитання журналістів, про те, чи надходили від України запити щодо втеч українських військових під час транзиту до Франції або у зворотному напрямку, Томчик відповів, що "не пригадує такого".