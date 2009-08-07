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      DHL оштрафували

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      США оштрафували DHL за перевезення товарів до Ірану, Сирії та Судану.

      Сполучені Штати Америки оштрафували одну з найбільших служб кур’єрських доставок німецьку компанію DHL. В офіційному повідомлені зазначено, що покарання накладено за перевезення американським підрозділом DHL товарів із США до Ірану, Сирії та Судану протягом 2002-2007 років. В Сполучених Штатах на вище вказані держави накладено економічні санкції відповідно до яких, доставка туди товарі є забороненою.Сума штрафу складає 9,4 млн. дол. В DHL погодилися з рішенням американської влади. В компанії не заперечують, що здійснювали доставки до Ірану, Сирії та Судану, однак, виправдовуються, що вони були незначними і зараз DHL має намір ввести жорсткіший контроль за перевезеннями товарів з США. В компанії працюватиме спеціальна команда аудиторів, яка слідкуватиме за дотриманням законів.
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      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 7 серпня 2009
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