DHL оштрафували

США оштрафували DHL за перевезення товарів до Ірану, Сирії та Судану.

Сполучені Штати Америки оштрафували одну з найбільших служб кур’єрських доставок німецьку компанію DHL. В офіційному повідомлені зазначено, що покарання накладено за перевезення американським підрозділом DHL товарів із США до Ірану, Сирії та Судану протягом 2002-2007 років. В Сполучених Штатах на вище вказані держави накладено економічні санкції відповідно до яких, доставка туди товарі є забороненою.Сума штрафу складає 9,4 млн. дол. В DHL погодилися з рішенням американської влади. В компанії не заперечують, що здійснювали доставки до Ірану, Сирії та Судану, однак, виправдовуються, що вони були незначними і зараз DHL має намір ввести жорсткіший контроль за перевезеннями товарів з США. В компанії працюватиме спеціальна команда аудиторів, яка слідкуватиме за дотриманням законів.