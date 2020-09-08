В Рівному 88-річний дідусь звернувся до правоохоронців із закликом допомогти йому. У чоловіка не було за що купити їжу. На повідомлення одразу відреагували правоохоронці.

Екіпаж поліції вирушив за викликом на вулицю Можайського, повідомляє Патрульна поліція Рівненської області у фейсбуці.

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Що відомо про долю дідуся

Дідусь розповів, що нещодавно у нього померла дружина. Діти відмовились від батька і давно його не навідують. Грошей на харчування в чоловіка нема. Єдина, хто інколи допомагає з продуктами – це сусідка.

Що зробила поліція

Патрульні поїхали до магазину і купили все необхідне. Потім вони зв’язались з працівниками соціальних служб, аби ті відвідали рівнянина найближчим часом.

Речниця поліції Рівненської області Іванна Бояківська зазначила, що наразі дідусь має що їсти та ліки.

Патрульні заявили, що взяли ситуацію з дідусем під контроль і пообіцяли надалі його відвідувати.



У Рівному дідусь подзвонив у поліцію, бо не мав, що їсти / Фото Патрульної поліції Рівненської області