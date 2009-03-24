Дім для Моцарта

Вперше у цьому відреставрованому залі звучить музика…

Увертюра до опери Моцарта "Милосердя Тіта" - перше випробування нової акустики.Петер Ружичка (композитор і диригент): "Директор фестивалю завжди дуже стурбований перед прем'єрою, а ця є особливо важливою, адже я диригую самому собі. Акустика тут дуже вразила всіх. Звучить прекрасно. Розміри залу ідеально підходять звучанню Моцарта. Моє враження - на сцені все чути чудово, а це - дуже важливо."Архітектори заскочили на репетицію.Вільгельм Гольцбауер (архітектор): "Послухай, дуже тихі звуки. Їх так добре чути, наче знаходишся там."Реконструкція тривала три роки та коштувала майже 29 млн. євро. Метою було створити ідеальне звучання, яке також би підходило і меншим оркестрам.Вільгельм Гольцбауер (архітектор): "Я думаю, всі музиканти дуже задоволені акустикою цього залу, при якій навіть один інструмент, квартет чи маленький оркестр звучить настільки добре, наче в ансамблі."За життя Моцарт прагнув, аби його твори виконували маленькі оркестри, отож новий зал - це спосіб повернутись до музичного коріння. Цікавий дотик старого до нового. Архітектори кажуть, що їх надихнув вигляд театрів XVIII ст.Вільгельм Гольцбауер (архітектор): "Ми хотіли заповнити приміщення людьми, це було важливо для нас."Француа Валентіні (архітектор): "Воно завбільшки з Віденську державну оперу, якщо говорити про ємкість, але ви про це не знатимете, поки будете на сцені - виглядає, як маленький театр. Тут панує атмосфера близькості - у цьому і річ. На мою думку, це справді допомагає створити зв'язок між виконавцями та публікою."Найголовнішим для архітекторів було гарантувати максимальний огляд з будь-якого місця. Публіка не повинна нічого втратити - навіть найменший жест чи вираз мають значення. Француа Валентіні (архітектор): "Ці історії - про емоції. Отож, коли хтось співає про кохання, я хочу бачити його на їхніх обличчях."Вільгельм Гольцбауер (архітектор): "Візьмімо "Фігаро" чи "Дона Жуана"… Більше немає таких опер, де виконавцям треба настільки виражати свої емоції."Головний задум - поставити всі опери Моцарта в одному залі. Це - унікальний проект в музичній історії.Петер Ружичка (композитор і диригент): "Ми хотіли ілюструвати незвичний розвиток композитора, який почав діяльність як вундеркінд та виріс справжнім митцем. І, на мою думку, якщо проект увінчається успіхом, то ми змінимо спосіб сприйняття Моцарта."У 2006 році у Зальцбургу відкрився музичний фестиваль, присвячений 250-річчю Моцарта. У цьому залі, який прославився ідеальною акустикою, прозвучали всі 22 опери великого композитора.