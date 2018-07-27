"Динамо" – "Славія": названо дату та час матчу-відповіді Ліги Чемпіонів у Києві

Став відомий час початку матчу-відповіді 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та "Славією".

Матч-відповідь між киянами і "Славією" розпочнеться у вівторок, 14 серпня о 19:30 за київським часом. Зустріч відбудеться на найбільшій арені України – НСК "Олімпійський".

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Зазначимо, що переможець протистояння вийде у раунд плей-офф, де побореться за путівку у груповий етап Ліги чемпіонів.

Раніше тренер "Динамо" Олександр Хацкевич зізнавався, що нічого не знає про "Славію", тоді як його візаві з празького клубу називав киян "не найпростішим жеребом".

Нагадаємо, перший матч відбудеться 7 серпня в Празі на "Еден Арені" і розпочнеться о 20:30 за київським часом.

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