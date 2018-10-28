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      Динамо – Львів: де дивитися онлайн матчі УПЛ

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      Динамо – Львів дивитися онлайн
      Динамо – Львів дивитися онлайн

      Матч між київським "Динамо" та "Львовом" у 13-у турі УПЛ можна буде переглянути на стадіоні, по телебаченні, а також онлайн.

      Матчі "Динамо" в УПЛ транслює телеканал "2+2". Саме на ньому і покажуть матч "Динамо" – "Львів". Початок трансляції о 16:50, стартовий свисток зустрічі пролунає о 17:00.

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      Матч можна буде переглянути онлайн на youtube-каналі "Динамо". Трансляція відое розпочнеться о 16:30. Сюди входитиме і трансляція зі студії перед матчем на НСК "Олімпійським" з експертом.

      Відеотрансляція матчу Динамо – Львів

      Онлайн-трансляцію проведе і сайт 24 Каналу. Відео голів та огляд матчу – на сайті після закінчення гри.

      Теги: ФК Львів Динамо Спорт Футбол УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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