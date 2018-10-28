Матч між київським "Динамо" та "Львовом" у 13-у турі УПЛ можна буде переглянути на стадіоні, по телебаченні, а також онлайн.

Матчі "Динамо" в УПЛ транслює телеканал "2+2". Саме на ньому і покажуть матч "Динамо" – "Львів". Початок трансляції о 16:50, стартовий свисток зустрічі пролунає о 17:00.

Читайте також: Динамо – Львів: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Матч можна буде переглянути онлайн на youtube-каналі "Динамо". Трансляція відое розпочнеться о 16:30. Сюди входитиме і трансляція зі студії перед матчем на НСК "Олімпійським" з експертом.

Відеотрансляція матчу Динамо – Львів

Онлайн-трансляцію проведе і сайт 24 Каналу. Відео голів та огляд матчу – на сайті після закінчення гри.