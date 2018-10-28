Матч між київським "Динамо" та "Львовом" має відповісти на два питання – чи готове "Динамо" на чемпіонську боротьбу та чи має шанси "Львів" потрапити у топ-6.

"Динамо" до цієї зустрічі виграло шість матчів поспіль. Особливо феєричною стала перемога над "Ренном" у Лізі Європи, коли команда проявила характер і виграла матч, граючи у меншості.

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Щодо "Львова", то команда не зможе розраховувати на свого головного нападника Бруно, який отримав червону картку у попередньому матчі.