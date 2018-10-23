"Динамо" проти "Минаю", донецьке дербі "Шахтаря": дата та час матчів Кубка України
У середу, 31 жовтня, відбудуться поєдинки 1/8 фіналу Кубка України. Участь у змаганнях примуть і десять клубів, що представляють УПЛ.
Всі матчі відбудуться в один день, відтак вони розкидані по часу – від 14:00 за участі "Динамо" до 19:30, де зустрінуться дві команди з УПЛ – чернігівська "Десна" прийматиме луганську "Зорю".
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Варто додати, що одразу у трьох парах зустрічаються команди УПЛ.
Нагадаємо, що "Арсенал-Київ" та "Олександрія" вилетіли на попередній стадії турніру.
Час початку матчів 1/8 фіналу Кубка України:
"Гірник" (Кривий Ріг) – "Львів"
Час початку – 14.00
"Минай" (Ужгород) – "Динамо" (Київ)
Час початку – 14.00
"Калуш" – "Дніпро-1" (Дніпро)
Час початку – 14.00
"Інгулець" (Петрове) – "Маріуполь"
Час початку – 15.00
"Чорноморець" (Одеса) – "Ворскла" (Полтава)
Час початку – 17.00
"Черкащина-Академія" (Білозір’я) – "Карпати" (Львів)
Час початку – 18.00.
"Шахтар" (Донецьк) – "Олімпік" (Донецьк)
Час початку – 19.00
"Десна" (Чернігів) – "Зоря" (Луганськ)
Час початку – 19.30
Жеребкування чвертьфіналу Кубка України відбудеться 2 листопада