Динамо проти Шахтаря: склади команд на матч

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" готові зіграти матч третього туру УПЛ у Києві на НСК "Олімпійський". За годину до початку матчу головні тренери команд озвучили склади на цю гру.

В "Динамо" можна відзначити вихід у центрі поля Сидоручка, у той час як бразилець Че Че залишився у запасі.

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Щодо "Шахтаря", то Паулу Фонсека вирішив залишити у запасі Фернандо. Він уступив місце у старті Коваленку.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Буяльський, Шепелєв, Вербіч, Циганков, Бєсєдін

Запасні: Бущан, Че Че, Сідклей, Андрієвський, Гармаш, Шабанов, Русин

Шахтар: Пятов, Данченко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік, Коваленко, Тайсон, Марлос, Мораєс

Запасні: Олексій Шевченко, Бутко, Матвієнко, Майкон, Нем, Тотовицький, Фернандо

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