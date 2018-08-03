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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Динамо – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

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Динамо – Шахтар дивитися онлайн матч УПЛ 3 серпня 2018 року
Динамо – Шахтар дивитися онлайн матч УПЛ 3 серпня 2018 року

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграють у третьому турі УПЛ у п'ятницю, 3 серпня. Цей матч буде доступний онлайн.

Матчі "Динамо" для українських глядачів транслюють на каналі "2+2". Їх трансляція доступна і онлайн і вона вільна для перегляду. Трансляція з НСК "Олімпійський" розпочнеться о 18:50. Стартовий свисток матчу пролунає о 19:00.

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Варто зазначити, що це буде вже друга зустріч між командами за 14 днів. До цього вони зіграли 21 липня у фіналі Суперкубка України. Тоді мінімальну перемогу здобуло "Динамо". Сам матч закінчився бійкою, після якої вилучили захисника "Шахтаря" Ісмаілі. Однак КДК скоротило дискваліфікацію гравця до двох матчів, і він зможе зіграти з киянами. Зате перед матчем з "Динамо" пропустили тренування четверо інших гравців "Шахтаря" – захисники Сергій Кривцов і Іван Ордець, хавбек Дентіньо і форвард Оларенваю Кайоде.

Щодо киян, то після цього матчу вони підсилили склад бразильцем Буено. Також до команди має повернутися віце-чемпіон світу Піваріч, який пропустив початок сезону через відпустку після Чемпіонату світу (нагадаємо, збірна Хорватії дійшла до фіналу, де поступилася збірної Франції).

Варто зазначити, що цей матч міг відбутися за порожніх трибун. Однак КДК покарало "Динамо" лише одним матчем без глядачів (перша домашня гра з полтавською "Ворсклою"). Відтак на цей поєдинок фанати "Динамо" готують флешмоб.

Після цього матчу у "Динамо" буде виїзний матч у рамках третього кола кваліфікації Ліги Чемпіонів проти чеської "Славії". Гра відбудеться у вівторок, 7 серпня. Варто зазначити, що відомо хто стане можливим суперником "Динамо" у плей-оф Ліги Чемпіонів, якщо "Динамо" пройде "Славію".

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Також текстову онлайн-трансляцію проведе сайт Футбол24. Огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

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Теги: Новини спорту Динамо Шахтар УПЛ
Джерело: 24 Канал
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