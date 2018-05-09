"Шахтар" виграв Кубок України у матчі проти "Динамо"

У середу, 9 травня, на "Дніпро Арена" відбувся фінал Кубка України, в якому зіграли київське "Динамо" та донецький "Шахтар". Саме "гірники" і здобули Кубок, обійшовши "динамівців" за цим показником.

Матч між "Динамо" та "Шахтарем ще до стартового свистка судді Юрія Можаровського перебував у центрі уваги. Українське "ель-класіко", десятий фінал за участі обох команд, по 11 кубків у кожної, відтак можливість обійти суперника. Для "Динамо" ж це була можливість здобути хоч один трофей у цьому сезоні, бо навряд чи "Шахтар" дасть можливість скоротити відрив у п’ять очок. "Гірники" ж отримали нагоду здійснити черговий дабл у внутрішньому чемпіонаті – золоті медалі покласти у Кубок України. І нарешті обіграти "Динамо". Бо за винятком гри за Суперкубок України 2017, який офіційно відкриває новий сезон, за три матчі української Прем’єр-ліги донечаннам так і не вдалося перемогти – нічия у Києві та дві поразки у Харкові. Хоча ті ж в букмекери не надто вірили у перемогу "Динамо".

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Окрім футболістів, відзначилися і фанати у Дніпрі, де відбувався матч. Перед грою вони провели ходу проти квитків на футбол по паспортах. Закінчилося все сутичками з правоохоронцями. Один з поліцейських отримав опіки та травми, а 20 вболівальників було затримано.

Щодо гри, то обидві команди вийшли в доволі прогнозованих складах. Єдиною несподіванкою можна вважати вихід Тамаша Кадара у "Динамо". Решта – без змін: Денис Бойко – Йосіп Піваріч, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора – Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Микола Шапаренко – Артем Бєсєдін.

"Шахтар" ж вийшов у такому складі: Андрій Пятов – Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Ярослав Ракицький, Ісмаілі – Тарас Степаненко, Фред – Марлос, Тайсон, Алан Патрік – Факундо Феррейра.

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Розпочали команди одразу, "без розвідки". "Динамо" заробило право на штрафний вже на другій хвилині гри – Алан Патрік не по правилах зіграв проти Миколи Шапаренка. Однак навіс у виконані Віктора Циганкова до загроз воріт Андрія П’ятова не привів.

"Шахтар" теж відповів моментом зі стандарту. Ісмаілі пробивав головою, і м’яч летів у площину воріт. Однак саме туди, де стояв Денис Бойко. Наступний момент бразилець створи ще за дві хвилини – після подачі з кутового знову пробивав головою. Але доволі неточно.

Саме зі стандарту "Динамо" "забило" в дебюті – Денис Гармаш навісив зі штрафного, і Микита Бурда в дотик переправив м’яч у ворота. Однак виявилося, що захисник у момент навісу перебував у положенні поза грою. Тож головний арбітр Юрій Можаровський гол не зарахував.

Бурда ж врятував "Динамо" вже за мить, коли Тамаш Кадар помилився (його в центрі поля "обікрав" Алан Патірк), і Факундо Феррейра міг виходити на ворота Бойка. Однак вчасний підкат захисника киян у штрафному майданчику не дав відзначитися аргентинцю. За мить знову помилка захисників "Динамо", і цього разу удар від Алана Патріка – заблоковано, кутовий.

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Загалом за перші десять хвилин матчу команди створили чимало моментів, щоб навіть відзначитися. Однак "чистих" голів так і не було. "Динамо" загострювало гру за допомогою ударів зі стандартів, "Шахтар" відповідав грою з флангів, де активними були як захисники Богдан Бутко та Ісмаілі, так і Марлос з Аланом Патріком попереду.

Після стартової активності, у другій десятихвилинці команди дещо заспокоїли гру. Кожна з команд почергово володіла ініціативою, однак без гостроти. Цікавіше в цей час було спостерігати до протистояння між Денисом Гармашем та Тарасом Степаненком. Без грубощів не обійшлося. Однак жовту картку натомість отримав Артем Бєсєдін, коли ліктем попав по голові Степаненку. А згодом вже за удар рукою в обличчя Бєсєдіна жовту картку отримав Фред. Команди зберігали умовний "паритет" навіть тут.

Найгостріший момент, який створили команди на двох за стартову половину першого тайму – небезпечний удар у виконанні Ісмаілі у ближній кут. Удар був сильним та точним, однак Денис Бойко зумів врятувати свою команду від пропущеного голу. Хоча ще до цього Ісмаілі міг закінчити гру, коли отримав ушкодження. Однак бразилець зумів повернутися на поле.

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Вже коли йшла перша хвилина доданого до першого тайму, до атаки підключився Степаненко. Він найшов вільну зону і у дотик замикав простріл з лівого флангу від Тайсона. Незначний рикошет від Бойка, м’яч потрапляє у штангу і котиться у ворота. Однак голкіпер зумів вчасно накрити його, не давши добити м’яч у порожні ворота Марлосу. З цим команди і пішли на перерву.

А вже після 15 хвилин відпочинку забив "Шахтар". Ніхто не зустрічав Бутка, який пройшов по правому флангу аж в штрафний майданчик суперників, де простелив точно на ногу Феррейрі. Захисники "Динамо" до м’яча не дотяглися (на відміну від аргентинця).

Відповісти на це гравці "Динамо" могли невдовзі. Ісмаілі та Ракицький не витримали лінію офсайду, тим самим залишивши Бєсєдіна "у грі". Однак форвард не зумів переграти воротаря з гострого кута, тож м’яч пішов на кутовий.

Винуватцем другого голу у ворота "Динамо" можна вважати Беньяміна Вербіча. Словенець невдало пішов в атаку і втратив м’яч, а неподалік власного штрафного сфолив проти Фреда. Виконувати штрафний пішов Ракицький, який потужно пробив по воротах Бойка. "Гірнику" вдалося впіймати воротаря на протиході. Не було ніякого рикошету – лише помилка Бойка та влучний удар Ракицького. До цього Ярослав мав схожий момент, але пробив значно вище воріт. У третій спробі вже після забитого голу йому на заваді стала стінка.

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Вербіч міг виправитися за свою співучасть у голі, коли вривався у штрафний майданчик "Шахтаря" і пробивав з кута воротарського майданчика. Але надійно зіграв П’ятов. Згодом удар Циганкова з лету пройшов мимо рамки воріт.

До кінця гри команди більше не створили моментів, які б носили хоч якусь гостроту. "Шахтар" влаштовував рахунок. Тому йти вперед не було потреби. "Динамо" ж не могло пройти насичену оборону доннечан.

Відтак "Шахтар" здобуває Кубок України.

Динамо – Шахтар 0:2

Голи: Феррейра, 47, Ракицький, 61