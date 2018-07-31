Динамо – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Чемпіонату України

Вже у третьому турі УПЛ відбудеться так зване українське "ель-класіко" – київське "Динамо" прийматиме донецький "Шахтар". Ці команди лише два тижні до цього грали за Суперкубок України, і от знову вони зійдуться на футбольному полі

"Динамо" не програло "Шахтарю" жодного з останніх чотирьох матчів в попередньому чемпіонаті України (три перемоги та одна нічия). Загалом за останні шість ігор – лише одна поразка в фіналі Кубка України. Зате перемогли в матчі за Суперкубок України, який відбувся 21 липня 2018 року.

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Попри це, саме "гірників" букмекери вважають фаворитами цього матчу, який відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський". Так, у PariMatch коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" становить 2,30. На перемогу "Динамо" – 3,20. Трохи більша на те, що команди не виявлять сильнішого – 3,30.

"Фаворит" на "Динамо" виставив коефіцієнт на рівні 3,15. Щодо "Шахтаря", то їх шанси на перемогу оцінені в 2,18. Нічия в цьому матчі отримала 3,65.

Коефіцієнт на те, що обидві команди заб'ють – 1,88. Якщо ж ні – 1,86. Варто додати, що в минулому сезоні лише в одному матчі з п'яти забивали обидві команди – в останньому турі УПЛ "Динамо" перемогло 2:1. Ще один матч в чемпіонаті закінчився нульовою нічиєю. У решті матчі забивала лише одна з команд.

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У Marathon bet перемога "Динамо" – 3,34, перемога "Шахтаря" – 2,24. Нічия у матчі – 3,38.

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