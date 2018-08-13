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Динамо – Славія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Динамо – Славія прогноз букмекерів на матч ЛЧ 14 серпня
Динамо – Славія прогноз букмекерів на матч ЛЧ 14 серпня

Київське "Динамо" прийматиме чеську "Славію" у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів. Гра відбудеться у Києві у вівторок, 14 серпня.

На відміну від матчу у Празі, коли букмекери доволі неочікувано віддали перевагу "Славії", у матчі в Києві саме "динамівці" є фаворитами зустрічі. Так, William Hill перемогу "Динамо" у цьому матчі оцінив в 1,85. На перемогу "Славії" букмекери приймають з коефіцієнтом 4,60. Нічия у матчі за 90 хвилин – 3,30. 

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При цьому на прохід "Динамо" у наступний раунд коефіцієнт 1,33. На прохід "Славії" – 3,25.

Значно менше вірять у перемогу "Славії" у матчі в PariMatch – коефіцієнт 5,10. На "Динамо" ж 1,81. Нічия у матчі – 3,30. У той же час щодо проходу команд у наступний раунд показники майже без змін – 1,33 на "Динамо" та 3,35 на "Славію".

Дещо менший коефіцієнт на перемогу "Динамо" у "Фаворит спорт" – 1,77. На "Славію" ж – рівно 5,00. Нічия – 3,35. Майже аналогічні показники й щодо проходу – 1,30 на "Динамо" та 3,45 на "Славію".

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Найбільший коефіцієнт на перемогу "Динамо" у Marathon bet – 1,89. На чеську команду – 5,00. Нічия – 3,38. Доволі високий коефіцієнт і на прохід "Динамо" у наступний раунд кваліфікації – 1,39.Натомість коефіцієнт на прохід "Славії" дещо нижчий, аніж в решти – 3,10.

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Теги: Футбол Новини спорту Ліга чемпіонів Динамо
Джерело: 24 Канал
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