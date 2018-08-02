"Динамо" U-21 перемогло "Шахтар" U-21 на останніх хвилинах матчу
В матчі 3 туру молодіжної першості України "Динамо" на останніх секундах перемогло "Шахтар".
У складі "Динамо" на поле вийшли кілька гравців основної команди – Піваріч, Сідклей, Шапаренко, пише "Футбол 24".
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Рахунок відкрили кияни – Смирний відзначився після асисту Піваріча. Шахтар ще в першому таймі відновив рівновагу зусиллями Зубкова. Переможний гол вже у компенсований час забив той же Смирний.
Нагадаємо, матч основних команд "Динамо" та "Шахтаря" розпочнеться 3 серпня о 19:00.
"Динамо" U-21 – "Шахтар" U-21 2:1
Голи: Смирний, 13, 90+3 – Зубков, 33
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Джерело: 24 Канал
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