"Динамо" визначило найкращого гравця команди у липні

Вболівальники київського "Динамо" визнали словенського вінгера Беньяміна Вербіча кращим гравцем за підсумками липня.

24-річний футболіст отримав 43% голосів, друге місце зайняв Віталій Буяльський (13%), замкнув трійку кращих Віктор Циганков – 10% голосів. Зазначимо, що в опитуванні брали участь понад 700 осіб, повідомляє офіційний сайт київського клуба.

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Нагадаємо, Вербич став єдиним автором гола в матчі між "Динамо" і "Шахтарем" в 3-му турі Української Прем'єр-ліги (1:0). Раніше хавбек визнавався кращим гравцем місяця в травні.

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