Динамо – Ворскла: де дивитися онлайн матч УПЛ
Київське "Динамо" в Українській прем'єр-лізі стартує домашнім матчем проти полтавської "Ворскли". Однак через покарання, гра відбудеться без глядачів. Та все ж вона буде доступна для перегляду онлайн.
Домашні матчі київського "Динамо" в УПЛ транслюються на телеканалі "2+2" (медіахолдинг "1+1" медіа"). Саме на цьому телеканалі о 19:00 годині й розпочнеться трансляція матчу "Динамо" – "Ворскла".
Читайте також: Славія – Динамо: дата та час поєдинку матчу Ліги Чемпіонів
Відтак матч для перегляду безкоштовно буде доступний онлайн за посиланням.
До слова, розпочався продаж квитків на матч "Динамо" – "Шахтар"
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
У Росії відкрили кримінальну справу на Гриценка: з'явилась реакція екс-міністрасьогодні, 14:13
-
Ким була дівчинка, що загинула внаслідок наїзду Hummer'а у Києві: ЗМІ оприлюднили інформаціюсьогодні, 13:03
-
Смертельна ДТП за участю Островського у Києві: у прокуратурі розповіли важливі деталісьогодні, 12:25
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Eurocup: Український "Хімік" зазнав першої поразки7 листопада 2013 , 09:47
Сочі-2014. Біатлон. Українець Дериземля лише 228 лютого 2014 , 19:14
У Києві порізали англійських фанатів. ФОТО9 вересня 2013 , 09:38
Українська "молодіжка" розпочинає відбір на чемпіонат Європи9 вересня 2013 , 10:02